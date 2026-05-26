В Хабаровском крае отремонтируют более 260 километров дорог

Более 260 км дорог федерального, регионального и местного значения отремонтируют в Хабаровском крае в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
Основной объем работ на федеральной сети — более 70 км — сосредоточен на автомобильной дороге А-370 «Уссури» Хабаровск — Владивосток. Также будет построен новый путепровод через Транссибирскую железнодорожную магистраль.
Кроме того, на трассе А-370 ведется ремонт двух участков общей протяженностью 26 км. В районе имени Лазо на отрезке с 75-го по 93-й км специалисты приступили к устройству поверхностной обработки. Эти работы направлены на восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик покрытия и повышение безопасности движения. В ближайшее время аналогичные работы начнутся на выезде из Хабаровска — на участке с 12-го по 36-й км, проходящем в обход населенных пунктов.
«Помимо трассы А-370 “Уссури”, ремонт развернут в направлении Комсомольска-на-Амуре. Устройство дорожной одежды ведется в районе села Черная Речка на трассе А-375 Хабаровск — Находка, а также между селами Селихино и Большая Картель на автомобильной дороге А-376 Хабаровск — Лидога — Ванино — Комсомольск-на-Амуре», — отметил директор подведомственного Росавтодору учреждения «Дальний Восток» Сергей Петраев.
Одним из ключевых объектов станет завершение масштабной реконструкции моста через реку Бикин. Протяженность объекта с учетом подходов составит около 2,5 км. Реализация проекта обеспечит более комфортный и безопасный проезд для автомобилистов, а также будет способствовать развитию туризма, повышению транспортной доступности территорий и укреплению торгово-экономических связей России и КНР.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.