Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Участник программы «Время героев» стал советником управления президента

Участник программы «Время героев» Клепиков стал советником управления президента.

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Кавалер двух орденов Мужества, участник программы «Время героев» Владислав Клепиков назначен на должность советника управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, сообщили в проекте.

«Кавалер двух орденов Мужества, участник программы “Время героев” Владислав Клепиков назначен на должность советника управления президента Российской Федерации по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов», — говорится в сообщении в Telegram-канале программы «Время героев».

Отмечается, что в июне 2025 года он стал одним из 85 участников второго потока программы «Время героев», инициированной президентом РФ Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии совместно с президентской платформой «Россия — страна возможностей».

Комментируя свое назначение, Клепиков отметил, что работа в управлении президента РФ — это серьезный вызов, так как аналитика и исследования, которыми ему предстоит заниматься на новой должности, лежат в основе принятия государственных решений.

«Наш президент неоднократно подчеркивал: главное — это мнение и оценки наших граждан. Осмысление общественных реакций, ожиданий и настроений во всем их многообразии становится для меня новой важной задачей», — рассказал Клепиков, слова которого приводятся в сообщении.

Его наставником выступил начальник управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев. Он подчеркнул, что заниматься оперативными исследованиями и аналитикой в интересах государства — значит быть на передовой информационной войны.

«Уверен, что личная мотивация Владислава, его стремление к постоянному развитию и неравнодушие к поставленным задачам станут залогом успешной работы на благо нашей страны», — сказал Харичев, его слова приводятся в сообщении.

За боевые заслуги Клепиков награжден двумя орденами Мужества.

Ранее более 100 участников программы «Время героев» заняли новые должности.