Участник программы «Время героев» стал советником управления президента

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Кавалер двух орденов Мужества, участник программы «Время героев» Владислав Клепиков назначен на должность советника управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, сообщили в проекте.
Отмечается, что в июне 2025 года он стал одним из 85 участников второго потока программы «Время героев», инициированной президентом РФ Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии совместно с президентской платформой «Россия — страна возможностей».
Комментируя свое назначение, Клепиков отметил, что работа в управлении президента РФ — это серьезный вызов, так как аналитика и исследования, которыми ему предстоит заниматься на новой должности, лежат в основе принятия государственных решений.
«Наш президент неоднократно подчеркивал: главное — это мнение и оценки наших граждан. Осмысление общественных реакций, ожиданий и настроений во всем их многообразии становится для меня новой важной задачей», — рассказал Клепиков, слова которого приводятся в сообщении.
Его наставником выступил начальник управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев. Он подчеркнул, что заниматься оперативными исследованиями и аналитикой в интересах государства — значит быть на передовой информационной войны.
«Уверен, что личная мотивация Владислава, его стремление к постоянному развитию и неравнодушие к поставленным задачам станут залогом успешной работы на благо нашей страны», — сказал Харичев, его слова приводятся в сообщении.
За боевые заслуги Клепиков награжден двумя орденами Мужества.
Ранее более 100 участников программы «Время героев» заняли новые должности.