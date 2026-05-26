Житель Литвы приехал в Калининград за 70 кг наркотиков, но вместо партии в кузове нашёл муляж

53-летний мужчина и его знакомый, находясь за пределами России, договорились купить крупную партию наркотиков. Один из них спрятал груз в кузове Opel и попытался провезти его в область через пункт пропуска «Мамоново-2». В Калининграде литовец должен был встретиться с напарником, забрать содержимое тайника, хранить его и затем передать для продажи.