Житель Литвы приехал в Калининград за 70 кг наркотиков, но вместо партии в кузове нашёл муляж

В Калининграде легковушка, нашпигованная 70 кг наркотиков, подвела под статью гражданина Литвы. Об этом пресс-служба областного суда пишет в своём канале на платформе Макс во вторник, 26 мая.
53-летний мужчина и его знакомый, находясь за пределами России, договорились купить крупную партию наркотиков. Один из них спрятал груз в кузове Opel и попытался провезти его в область через пункт пропуска «Мамоново-2». В Калининграде литовец должен был встретиться с напарником, забрать содержимое тайника, хранить его и затем передать для продажи.
Сбыться плану суждено не было: сотрудники УФСБ и таможенники нашли тайник в машине, изъяли запрещённые вещества и оставили вместо них муляж. Когда иностранец пришёл за товаром, его задержали. В суде мужчина признал вину и раскаялся, а также заявил, что воспитывает четверых детей и помогает пожилым родителям.
Московский районный суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору»). Ему назначили девять лет колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
