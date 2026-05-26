За год Белгород пережил 34 удара по энергообъектам

Власти Белгорода сообщили о 34 массированных атаках ВСУ на энергетическую инфраструктуру города в 2025 году. Под ударами оказались подстанции и теплоэлектроцентрали, что привело к серьезным повреждениям оборудования и многочисленным сбоям в коммунальном хозяйстве. Об этом мэр Валентин Демидов рассказал в ходе отчета о деятельности администрации перед депутатами городского совета сегодня, 26 мая.

Вместе с тем в мэрии впервые показали последствия ракетных ударов по ТЭЦ. По словам господина Демидова, минувший отопительный сезон стал серьезным испытанием: из-за гидроударов, возникавших при аварийных отключениях электричества, зафиксировано 250 повреждений тепловых сетей и систем горячего водоснабжения, что в несколько раз превышает показатели предыдущего года.

В периоды сильных морозов коммунальным службам пришлось 17 раз перезапускать систему отопления.

Для реагирования на ЧС власти разработали новые алгоритмы действий. В Белгороде создана сеть из 23 пунктов временного размещения общей вместимостью 7 тыс. человек, а также 18 стационарных пунктов обогрева на 31 тыс. мест. Кроме того, подготовлены 19 мобильных пунктов обогрева на базе автобусов и десять палаточных комплексов.

С апреля в городе идет ремонт коммунальных сетей для подготовки к следующему отопительному сезону.

Всего за минувший год Белгород также подвергся 15 ракетным обстрелам и 500 атакам беспилотников. В ответ на сохраняющиеся угрозы в облцентре установлены 803 модульных укрытия, из которых 31 появилось в 2025 году.

По данным чиновников, в многоквартирных домах и на объектах предприятий оборудованы 1,3 тыс. подвалов, которые «регулярно проходят проверку». Для экстренного доступа жителей в укрытия действуют 5 тыс. дистанционных контроллеров на домофонах. Охват системы оповещения достиг 100%. Для информирования населения используются 194 устройства, работающие в режиме «сирена и речь», а на случай перебоев с электроснабжением сформирован мобильный резерв оповещения.

Подробнее о зимних атаках на город — в материале «Ъ-Черноземье» «Не космический корабль строим».

Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше