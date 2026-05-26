Фотограф показал красивых и счастливых волгоградских выпускников

Школьная форма, белые фартуки и банты, открытые улыбки — обязательные атрибуты этого дня. Внутри каждого из этих ребят — ликование, легкая горечь от расставания со школой и детством и трепет, ведь сейчас они все — лишь в начале долгой и широкой дороги. Впереди непростая пора — волнительная сдача госэкзаменов, томительное ожидание результатов. Но это все, как говорится, завтра, а сегодня они — молодые, чрезвычайно красивые и открытые для всего нового.