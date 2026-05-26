На ремонт пешеходной зоны на Московском проспекте выделили 27,7 млн рублей

Подрядчик должен выполнить работы в течение 155 календарных дней.

В Калининграде ищут подрядчика для ремонта пешеходной зоны на Московском проспекте — на участке от дома № 3 до дома № 23 по нечётной стороне и от дома № 28 до пересечения с улицей Виктора Гюго по чётной стороне. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

На работы направляют 27,7 млн рублей. Способ проведения закупки — электронный аукцион. Заявки на участие принимают до 2 июня, итоги подведут 4 июня.

Согласно документации, подрядчик должен выполнить работы в течение 155 календарных дней. Проект предусматривает демонтаж старого покрытия, бортовых камней, дорожных знаков и элементов благоустройства. На участке планируют уложить новое асфальтобетонное покрытие общей площадью более 4,3 тыс. квадратных метров, установить около 1,5 км новых бортовых камней, а также обустроить тактильную плитку для маломобильных граждан.

Кроме того, подрядчику предстоит привести в порядок газоны, отрегулировать люки и колодцы, заменить пешеходные ограждения и дорожные знаки, а также демонтировать и установить остановочный павильон.

В рамках работ также предусмотрен ремонт отдельных участков дорожного покрытия, перенос вазонов, урн и других элементов благоустройства.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
