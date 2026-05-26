Суд обязал РЖД отремонтировать мост через Волгу под Нижним Новгородом

Нижегородский областной суд обязал ОАО «РЖД» провести ремонт железнодорожного моста через Волгу, расположенного на перегоне Нижний Новгород — Котельнич. Поводом для разбирательства стали результаты проверки, которую провела Нижегородская транспортная прокуратура. На объекте специалисты выявили коррозию отдельных элементов конструкции, а также дефекты бетонных опор, сообщили в пресс-службе ведомства.