Профориентационный фестиваль в Кировской области собрал более 1800 человек

Более 1,8 тыс. обучающихся 6−11 классов школ Кирова, их родителей и педагогов присоединились к первому областному профориентационному фестивалю «Кировская область — территория профессионального выбора и развития». Его организовали в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в управлении массовых коммуникаций Кировской области.
Фестиваль прошел в очном и онлайн-форматах. Для участников организовали мастер-классы и профессиональные пробы от представителей колледжей и вузов, в которых работают образовательно-производственные кластеры федерального проекта «Профессионалитет». Также школьники встретились с представителями региональных работодателей, в том числе компаний «Дороничи», «Весна», «Т Плюс», «Кировский завод “Маяк”». Особое внимание на мероприятии было уделено консультациям по приемной кампании с использованием региональной платформы «Цифровой атлас профессий Кировской области».
«Региональные власти заинтересованы в том, чтобы выпускники наших школ не покидали регион, поступали в техникумы, колледжи и вузы, становились квалифицированными специалистами, выбирали для профессионального развития и дальнейшей жизни родную Кировскую область», — отметила министр образования региона Наталия Бастрикова.
Также представители отраслевых министерств области рассказали родителям и педагогам о развитии промышленного сектора, сельскохозяйственной отрасли, системы профессионального образования и рынке труда, а также о возможностях обучения и карьерного роста молодежи.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.