Профориентационный фестиваль в Кировской области собрал более 1800 человек

Фестиваль прошел в очном и онлайн-форматах. Для участников организовали мастер-классы и профессиональные пробы от представителей колледжей и вузов, в которых работают образовательно-производственные кластеры федерального проекта «Профессионалитет». Также школьники встретились с представителями региональных работодателей, в том числе компаний «Дороничи», «Весна», «Т Плюс», «Кировский завод “Маяк”». Особое внимание на мероприятии было уделено консультациям по приемной кампании с использованием региональной платформы «Цифровой атлас профессий Кировской области».