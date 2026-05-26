В городском округе Химки Подмосковья обустроят 61 пешеходную дорожку

Специалисты обустроят 61 пешеходную дорожку в городском округе Химки Московской области в 2026 году. Работы пройдут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В сравнении с прошлым годом объем благоустройства увеличится почти втрое. В первую очередь работы пройдут рядом с социально значимыми объектами — школами, поликлиниками и остановками общественного транспорта. Перечень адресов сформировали на основе обращений и предложений жителей. Благодаря этому в программу включили именно те участки, где создание удобных и безопасных пешеходных зон особенно необходимо.
«Сегодня важно не просто благоустраивать территорию, а делать это там, где изменения действительно нужны людям. Народные тропы давно стали частью привычных маршрутов жителей, и наша задача — превратить их в комфортные и безопасные пешеходные зоны с качественным покрытием», — подчеркнул депутат Совета депутатов городского округа Химки Руслан Шаипов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.