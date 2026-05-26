Главные новости к вечеру 26 мая 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 26 мая 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

МИД РФ объяснил предупреждение о планируемых ударах по Киеву

Источник: Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что публикация ведомством заявления о нанесении ударов по Киеву направлена на информирование международного сообщества. По ее словам, таким образом в министерстве стремились предотвратить возможные претензии в адрес Москвы.

Иран обвинил США в нарушении перемирия

Источник: Reuters

«Армия США в продолжение своих незаконных и неоправданных шагов, предпринятых после объявления перемирия <…>, за последние 48 часов вопиющим образом нарушила режим прекращения огня», — говорится в Министерстве иностранных дел Ирана.

Полиция Чехии выпустила митрополита Илариона на свободу

Источник: Reuters

Митрополит Иларион, задержанный в Чехии по подозрению в перевозке запрещенных веществ, был освобожден из изолятора. Вместе с ним на свободу вышел оператор. В МИД РФ инцидент назвали спланированной провокацией.

ФСБ и КГБ сорвали попытку Киева ввезти более 500 бомб в РФ

Источник: ФСБ РФ

Директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств — участников СНГ заявил о предотвращении попытки ввоза в РФ более 500 взрывных устройств. По его словам, операция была проведена совместно со спецслужбами Белоруссии.

Шохин станет новым бизнес-омбудсменом

Источник: Reuters

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин будет назначен новым уполномоченным по защите прав предпринимателей в РФ. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше