Главные новости к вечеру 26 мая 2026 года

МИД РФ объяснил предупреждение о планируемых ударах по Киеву
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что публикация ведомством заявления о нанесении ударов по Киеву направлена на информирование международного сообщества. По ее словам, таким образом в министерстве стремились предотвратить возможные претензии в адрес Москвы.
Иран обвинил США в нарушении перемирия
Полиция Чехии выпустила митрополита Илариона на свободу
Митрополит Иларион, задержанный в Чехии по подозрению в перевозке запрещенных веществ, был освобожден из изолятора. Вместе с ним на свободу вышел оператор. В МИД РФ инцидент назвали спланированной провокацией.
ФСБ и КГБ сорвали попытку Киева ввезти более 500 бомб в РФ
Директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств — участников СНГ заявил о предотвращении попытки ввоза в РФ более 500 взрывных устройств. По его словам, операция была проведена совместно со спецслужбами Белоруссии.
Шохин станет новым бизнес-омбудсменом
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин будет назначен новым уполномоченным по защите прав предпринимателей в РФ. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.