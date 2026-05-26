Прокуратура призвала к ответу работодателя, обхитрившего волгоградку

В Жирновском районе трудовые права 73-летней работающей пенсионерки удалось отстоять сотрудникам прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства в Волгоградской области.
Нарушения прав женщины вскрылись во время проверки соблюдения трудового законодательства. Оказалось, что в течение 1,5 лет руководство предприятия, где женщина работала сторожем, заключило с ней 20 гражданско-правовых договоров вместо того, чтобы оформить ее как обычного сотрудника. Это помогало работодателю уклоняться от выплаты женщине отпускных, больничных, а также избегать обязательных страховых, пенсионных и налоговых отчислений. Кроме того, женщине еще и недоплатили зарплату — задолжали ей 54 тысячи рублей.
В связи с этим прокуратура, защищая пенсионерку, обратилась в суд с иском, требуя взыскать с предприятия долг по зарплате, моральную компенсацию за ее задержку, а также оформить женщине соответствующую запись в трудовой книжке. Суд эти требования поддержал и обязал ответчика выплатить пенсионерке 90 тысяч рублей. При этом, 20 тысяч рублей ответчик перевел женщине еще на стадии разбирательства.
Также прокуратура Волгоградской области помогла защитить свои права на финансовую компенсацию пенсионерке, попавшей в аварию в областном центре.