Прокуратура призвала к ответу работодателя, обхитрившего волгоградку

Нарушения прав женщины вскрылись во время проверки соблюдения трудового законодательства. Оказалось, что в течение 1,5 лет руководство предприятия, где женщина работала сторожем, заключило с ней 20 гражданско-правовых договоров вместо того, чтобы оформить ее как обычного сотрудника. Это помогало работодателю уклоняться от выплаты женщине отпускных, больничных, а также избегать обязательных страховых, пенсионных и налоговых отчислений. Кроме того, женщине еще и недоплатили зарплату — задолжали ей 54 тысячи рублей.