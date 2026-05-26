В подмосковной Дубне стартовало строительство нового скейт-парка

Строительство нового скейт-парка стартовало в Дубне Московской области. Работы организованы в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Будущий скейт-парк займет площадь 540 кв. м. Он станет вторым подобным объектом в наукограде и первым — в левобережной части Дубны. Благодаря этому у жителей появится современное пространство для активного отдыха и занятий экстремальными видами спорта.
Сейчас на площадке уже завершены подготовительные работы. Специалисты приступили к формированию рельефа: очертания будущих трамплинов пока создают из песка, а затем их забетонируют. После этого рабочие перейдут к монолитным работам. Завершить строительство планируют в июле текущего года.
Площадку разместят со стороны улицы Карла Маркса, в стороне от основной части парка Авиастроителей. Такое расположение позволит отделить зону активного отдыха от прогулочных маршрутов, поэтому скейт-парк не будет мешать другим посетителям.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.