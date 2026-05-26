В Липецкой области пройдет фестиваль детских фильмов «Радуга»

Юные участники смогут проголосовать за лучшую кинокартину.

Источник: Национальные проекты России

Фестиваль детских фильмов «Радуга» пройдет с 1 июня по 30 июля в Липецкой области при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в министерстве культуры региона.

Кинопоказы станут частью летней культурной программы для детей и их родителей. В течение фестиваля зрителям представят современные и классические фильмы, которые рассказывают о добре, дружбе, смелости и взаимопомощи.

Особенность фестиваля в том, что юные зрители смогут не только познакомиться с кинопрограммой, но и принять участие в выборе лучшей картины. После каждого просмотра дети проголосуют за понравившийся фильм. Так, на основе этих оценок в конце фестиваля определят победителя. Им станет фильм, который получит наибольшую поддержку юного жюри.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.