Хирурги из Нижнего Новгорода показали коллегам современные методы лечения рака

Нижний Новгород стал площадкой всероссийского мастер-класса по лечению колоректального рака — одного из самых распространенных онкологических заболеваний. Нижегородские хирурги провели показательную операцию, за которой в онлайн-формате следили специалисты из 82 регионов России, а также врачи из Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Китая. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.