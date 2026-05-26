В Крыловском районе Кубани построят базовые станции связи в 2026 году

Базовые станции связи построят на территории хутора Сиротино и поселка Ключевого Крыловского района Краснодарского края в 2026 году по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в администрации Крыловского района.
Запуск объектов позволит улучшить качество цифровой инфраструктуры. Местные жители смогут пользоваться стабильной мобильной связью, дистанционно учиться и работать, проводить банковские операции, обращаться к онлайн-сервисам, а также смотреть фильмы, сериалы и спортивные трансляции.
Сейчас проект находится на подготовительной стадии. Специалисты «Ростелеком» оформляют договоры на размещение оборудования и получают технические разрешения для подключения будущих объектов к электрическим сетям. После завершения этих процедур начнутся основные работы. Ввести базовые станции в эксплуатацию планируют в декабре 2026 года.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.