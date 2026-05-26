Народные приметы на 27 мая: прилёт ласточек сегодня обещает счастливый год

Сегодня нельзя ссориться, даже небольшое разногласие может перерасти в серьезный конфликт. Споткнувшись на пороге, лучше не заходить в дом сразу, торопливость может привести к скандалу. Если пришлось вернуться домой с половины пути, следует посмотреться в зеркало и показать себе язык, можно также заглянуть под половик или как следует отругать себя. По поверьям, тех, кто не проведет такие ритуалы, будут преследовать неприятности. Нельзя обсуждать планы, сидя за углом стола, задуманное не сбудется.