Народные приметы на 27 мая: прилёт ласточек сегодня обещает счастливый год

По народному календарю сегодня Сидор Бокогрей, Сидор Огуречник. По приметам, с этого дня прекращали дуть северные ветры — сиверы и прилетали из теплых стран стрижи и ласточки-касаточки, которые несли тепло. Ранний прилёт ласточек считали хорошей приметой, обещавшей счастливый год.
Сегодня нельзя ссориться, даже небольшое разногласие может перерасти в серьезный конфликт. Споткнувшись на пороге, лучше не заходить в дом сразу, торопливость может привести к скандалу. Если пришлось вернуться домой с половины пути, следует посмотреться в зеркало и показать себе язык, можно также заглянуть под половик или как следует отругать себя. По поверьям, тех, кто не проведет такие ритуалы, будут преследовать неприятности. Нельзя обсуждать планы, сидя за углом стола, задуманное не сбудется.
Сегодня надо проветрить и высушить матрасы, ковры, одеяла. Весеннее солнце выгонит из них зимнюю сырость и болезни. День подходит для начала новых дел. Особенно удачными они будут, если на дворе ясная погода и высоко летают ласточки.
Народные приметы на 27 мая:
— день выдался солнечным — к хорошему урожаю огурцов;
— на фоне красного заката плывут голубоватые облака — к переменчивой погоде с дождями;
— утром холодно и пасмурно, а к вечеру прояснения — ранний посев огурцов будет неудачным;
— день выдался прохладным — таким будет и лето;
— на кленовых листьях с утра выступает липкий сок — вечером пойдет дождь.
