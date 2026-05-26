Боксер из Грайворона Белгородской области взял золото на первенстве России

Мухаммад-Али Сефербеков из Грайворона Белгородской области завоевал золото на первенстве России по боксу среди юниоров 17−18 лет в Калининграде. Турнир проходил в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России», сообщили в администрации Грайворонского городского округа.
Турнир собрал более 270 боксеров из 63 регионов страны. Воспитанник Грайворонской спортивной школы Мухаммад-Али Сефербеков представлял на соревнованиях свой округ.
Спортсмен выступал в весовой категории до 63,5 кг. На пути к чемпионскому титулу он провел пять поединков и в каждом одержал победу. Благодаря упорству, воле и высокому уровню технической подготовки Мухаммад-Али уверенно дошел до финала, где встретился с Алексеем Макаровым из Вологодской области. Победа в решающем бою принесла грайворонскому боксеру звание чемпиона России и право выступить на мировом первенстве в Хорватии.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.