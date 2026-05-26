Способы обеспечения безопасности детей на летних каникулах обсудят в НОИЦ

В Нижнем Новгороде состоится пресс-конференция на тему: «Обеспечение безопасности детей в летний каникулярный период». Встреча пройдет 28 мая в ГАУ НО «Нижегородском областном информационном центре».
В ходе обсуждения спикеры расскажут о способах и мерах обеспечения безопасности несовершеннолетних в летний период. На конференции в том числе поднимут вопрос о правилах поведения детей около дороги и ПДД.
Также представители чрезвычайного ведомства доведут информацию об особенностях работы в области правонарушений, связанных с детьми и происходящих на летних каникулах. Будет приведена статистика по предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию таких преступлений.
