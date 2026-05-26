В Урюпинске похоронили погибшего в ДНР Михаила Селиванова

В Урюпинске Волгоградской области простились с погибшим в ДНР местным жителем. Некролог опубликовала администрация городского округа, передает V102.RU.
Мужчина воевал в должности стрелка и в звании рядового после заключения контракта с Минобороны. Михаилу Селиванову было 38 лет. Дома его ждала мать. К сожалению, житель Урюпинска погиб в боях около населенного пункта Яблоновка Константиновского муниципального округа ДНР.
Простились с Михаилом сегодня, 26 мая. Траурная церемония прошла в сквере Павших борцов, а похоронили его с воинскими почестями в хуторе Попов.
