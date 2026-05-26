В Коми стартовал ремонт подъезда к поселку Мещура

Ремонт подъезда к поселку Мещура стартовал в Республике Коми. Работы идут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта региона.
Обновление затронет участок дороги, который соединяет поселок Мещура с трассой Сыктывкар — Ухта — Печора — Усинск — Нарьян-Мар. Специалисты приведут в порядок почти 7 км дороги.
Дорожники уже полностью выполнили фрезерование старого асфальтобетонного покрытия. После этого специалисты приступили к устройству нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси. Сейчас выполнено 10% этого этапа.
Завершить работы планируют в октябре 2026 года. После ремонта дорога станет удобнее и безопаснее для жителей поселка, а также улучшит транспортную связь Мещуры с районным центром и другими населенными пунктами.
Всего в 2026 году в регионе планируют отремонтировать 113,1 км автомобильных дорог регионального значения. Кроме того, предусмотрены установка 5,2 км линий освещения, обустройство 13,2 км тротуаров и ремонт 7 мостов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.