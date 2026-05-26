Легкоатлетка из Краснодарского края взяла бронзу на первенстве России

Краснодарский край на турнире представляла в том числе воспитанница спортивной школы «Виктория» Ейского района Екатерина Бажуря. Для спортсменки это было первое выступление на первенстве России. Несмотря на дебют, она заявилась сразу в трех дисциплинах: беге на 100 метров, беге на 200 метров и прыжках в длину.