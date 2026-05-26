Легкоатлетка из Краснодарского края взяла бронзу на первенстве России

Она была заявлена в трех дисциплинах: беге на 100 метров, беге на 200 метров и прыжках в длину.

Источник: Национальные проекты России

Екатерина Бажуря из Ейского района Краснодарского края взяла бронзу на первенстве России по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования проходили с 18 по 20 мая на стадионе «Олимпийский» в Чебоксарах при поддержке госпрограммы «Спорт России», сообщили в администрации Ейского района.

Первенство собрало представителей 35 регионов страны. Среди участников были мастера спорта международного класса и призеры Паралимпийских игр.

Краснодарский край на турнире представляла в том числе воспитанница спортивной школы «Виктория» Ейского района Екатерина Бажуря. Для спортсменки это было первое выступление на первенстве России. Несмотря на дебют, она заявилась сразу в трех дисциплинах: беге на 100 метров, беге на 200 метров и прыжках в длину.

Лучший результат Екатерина показала в прыжках в длину. В этой дисциплине она вошла в тройку сильнейших и завоевала бронзовую медаль. Кроме того, спортсменка успешно выступила и на беговых дистанциях: на 100 и 200 метров она заняла пятые места.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

