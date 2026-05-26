В Прикамье после мощного штормового ветра восстанавливают электроснабжение

Энергетики Пермского края восстанавливают электроснабжнение после мощного штормового ветра, который ломал деревья и обрывал провода на разных территориях региона 26 мая, рассказали в компании «Россети Урал».
«Ухудшение погодных условий — гроза и усиление ветра с порывами более 20 метров в секунду — стали причиной локальных технологических нарушений на энергообъектах в Пермском крае. Сейчас специалисты делают всё возможное для скорейшего восстановления электроснабжения потребителей. В пермском подразделении компании введен режим повышенной готовности», — пояснили специалисты.
Энергетики добавили, что при наличии технической возможности специалисты переводят потребителей на резервные схемы электроснабжения и резервные источники подачи электроэнергии.
«На поиск и ликвидацию повреждений выехали аварийно-восстановительные бригады, все они оснащены высокопроходимой спецтехникой. В целом, к устранению последствий разгула стихии готовы 300 бригад, это более 1700 специалистов», — добавили в энергетической компании.
Жителям напоминают о необходимости быть крайне осторожными и стараться не находиться вблизи энергообъектов во время порывов ветра и грозы.
«Смертельно опасно находиться рядом с повреждёнными или провисшими проводами на расстоянии менее восьми метров», предупреждают они.
О повреждении энергообъектов и перерывов электроснабжения энергетики просят сообщать по телефону единого контакт-центра 8−800−220−0−220 (звонок бесплатный, круглосуточно), либо по короткому номеру 220. По этому же номеру можно получить информацию о ходе восстановительных работ.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в Пермском крае от удара поваленного сильным ветром дерева погибла девочка-подросток. Ещё одну школьницу, 2011 года рождения, госпитализировали с травмами.