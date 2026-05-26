По факту смерти ребенка от падения дерева в Прикамье возбуждено дело о халатности

В СУ СКР по Пермскому краю расследуется уголовное дело по факту смерти несовершеннолетней от падения ствола дерева. Об этом сообщает пресс-служба управления. «Следствием установлено, что 26 мая 2026 года в городе Чайковском Пермского края на 16-летнюю девочку в результате порывов ветра упало дерево. В результате полученных повреждений несовершеннолетняя скончалась на месте. Следователем производится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели и очевидцы. В ходе следствия будут установлены причины и условия произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. По данным “Ъ-Прикамье, дело возбуждено по ч. 2 ст. 293 УК РФ (Халатность, повлекшая смерть человека).