В Ростовской области двоих мужчин осудили за кражу драгоценностей из собора

В Ростовской области суд вынес приговор двоим местным жителям за кражу ювелирных изделий из православного храма. Об этом рассказали в социальных сетях региональной прокуратуры.
— Установлено, что в июне 2024 года мужчины проникли в Воскресенский Войсковой собор в станице Старочеркасской. Они сломали запорные устройства и похитили из церковной лавки имущество, — пояснили в ведомстве.
Общая стоимость украденных ценностей превысила 720 тысяч рублей. Спустя два месяца осужденные попытались совершить аналогичное преступление. Мужчины не обнаружили драгоценностей на прежнем месте и просто скрылись.
Аксайский районный суд назначил одному из виновных четыре года и шесть месяцев колонии строгого режима. Второй соучастник получил три года и шесть месяцев исправительной колонии общего режима.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram.