Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области двоих мужчин осудили за кражу драгоценностей из собора

За кражу ценностей из Воскресенского собора на Дону двоих мужчин отправили в колонию.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области суд вынес приговор двоим местным жителям за кражу ювелирных изделий из православного храма. Об этом рассказали в социальных сетях региональной прокуратуры.

— Установлено, что в июне 2024 года мужчины проникли в Воскресенский Войсковой собор в станице Старочеркасской. Они сломали запорные устройства и похитили из церковной лавки имущество, — пояснили в ведомстве.

Общая стоимость украденных ценностей превысила 720 тысяч рублей. Спустя два месяца осужденные попытались совершить аналогичное преступление. Мужчины не обнаружили драгоценностей на прежнем месте и просто скрылись.

Аксайский районный суд назначил одному из виновных четыре года и шесть месяцев колонии строгого режима. Второй соучастник получил три года и шесть месяцев исправительной колонии общего режима.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram.