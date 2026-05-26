«Коммерсант»: судовладельцев хотят обязать заплатить 210 млрд рублей за обновление флота

Правительство РФ планирует заменить бюджетное финансирование программы льготного лизинга судов внебюджетными средствами. Как сообщает «Коммерсант», к 2030 году в России рассчитывают списать все суда класса «река-море» старше 40 лет и построить им на замену около 500 новых сухогрузов, контейнеровозов, танкеров и химовозов.
Целевые параметры программы были согласованы на совещании у первого вице-премьера Дениса Мантурова 30 апреля. Согласно планам, для финансирования строительства и льготного лизинга нового флота предлагается ввести специальный инвестсбор. Он будет состоять из двух надбавок — к тарифу на освидетельствование судов и к портовому сбору за тонну перевезенного груза. В 2026—2030 годах за счет этих мер власти рассчитывают собрать около 210 млрд руб.
Как рассказал источник издания, примерно треть суммы предполагается получить за счет надбавки на освидетельствование судов, еще две трети — через портовые сборы. Одновременно Минпромторгу, профильным ведомствам, Российской палате судоходства и Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) поручено разработать механизмы защиты российских верфей, включая ограничения на размещение заказов за рубежом для замещения возрастного флота.
По данным «Коммерсанта», с 1 января 2030 года предлагается запретить заход в российские морские порты судов старше 40 лет. Для флота возрастом более 30 лет планируется ввести обязательное ежегодное освидетельствование на соответствие требованиям безопасности мореплавания, а также повышенные портовые сборы. Кроме того, обсуждается установление предельного возраста эксплуатации судов в 50 лет.
Замещать предполагается суда смешанного плавания «река-море» дедвейтом от 1 тыс. до 9,1 тыс. тонн. Для строительства новой серии ОСК разрабатывает унифицированную платформу. В корпорации подтвердили изданию, что в 2025 году был создан первый в России платформенный проект для судов этого класса.
«Ее задача — обеспечить торговый флот типами судов на единой архитектуре (сухогрузы, контейнеровозы и танкеры), используя унифицированные блоки и единую номенклатуру оборудования», — сообщили в ОСК. Там утверждают, что использование платформенного решения позволит сократить сроки строительства до 30%, уменьшить количество уникальных компонентов на 20% и снизить стоимость жизненного цикла судна.
При этом участники рынка опасаются последствий введения новых сборов. Один из собеседников «Коммерсанта» среди грузоотправителей заявил, что в случае реализации предложенных мер значительная часть собственников флота может уйти с рынка, что может привести либо к удорожанию перевозок, либо к переходу грузов на более дорогие виды транспорта. Другой источник издания отметил, что в условиях ограничения доступа российского экспорта к внешним рынкам логистическую нагрузку, напротив, следовало бы снижать.
Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что при частичной реализации инициативы внутренний водный транспорт может столкнуться с серьезными проблемами. «Если предлагаемые меры будут хотя бы частично реализованы и вырастет финансовая нагрузка на судовладельцев, это убьет внутренний водный транспорт как класс», — заявил эксперт.
Ранее в Калининградской области также предупреждали о возможных последствиях ограничений для возрастного флота. Директор регионального агентства по рыболовству Юрий Маслов сообщал, что в области насчитывается семь судов старше 40 лет и еще 15 — возрастом от 30 до 40 лет. По его словам, многие из них прошли глубокую модернизацию и «по сути, это практически на 80% новые суда». Он заявлял, что регион рассчитывает добиться внесения поправок в проект ограничений, поскольку от работы флота зависит продовольственная безопасность области.
Позднее статс-секретарь — заместитель Министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов сообщил, что ограничения по возрасту не планируется распространять на рыболовецкие суда. По его словам, министерство сосредоточено на вопросах безопасности грузового флота, работающего в формате «река-море» и перевозящего опасные грузы.