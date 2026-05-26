«Коммерсант»: судовладельцев хотят обязать заплатить 210 млрд рублей за обновление флота

Ранее в Калининградской области также предупреждали о возможных последствиях ограничений для возрастного флота. Директор регионального агентства по рыболовству Юрий Маслов сообщал, что в области насчитывается семь судов старше 40 лет и еще 15 — возрастом от 30 до 40 лет. По его словам, многие из них прошли глубокую модернизацию и «по сути, это практически на 80% новые суда». Он заявлял, что регион рассчитывает добиться внесения поправок в проект ограничений, поскольку от работы флота зависит продовольственная безопасность области.