В Сегежскую больницу Карелии поступит новое оборудование

Новая эндоскопическая стойка поступит в Сегежскую центральную районную больницу Республики Карелии в 2026 году. Оборудование закупят по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в пресс-службе администрации главы региона.
Эндоскопическая стойка будет оснащена набором инструментов для выполнения полного объема операций не через большие разрезы, а через маленькие проколы, а также электромеханическим морцеллятором — прибором для измельчения и извлечения крупных органов. Благодаря этому врачи смогут проводить более широкий спектр малотравматичных хирургических вмешательств, а также эффективнее выполнять диагностику и наблюдать за состоянием пациентов. В частности, в больнице смогут выполнять удаление желчного пузыря.
«Мы осознанно оснащаем районные больницы современными эндоскопическими консолями, чтобы врачи делали малотравмирующие операции с коротким послеоперационным периодом. Такие операции проводятся без широкого рассечения кожных покровов и мышечных тканей, через точечные проколы», — подчеркнул министр здравоохранения Республики Карелии Михаил Охлопков.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.