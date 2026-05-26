В Сегежскую больницу Карелии поступит новое оборудование

Эндоскопическая стойка будет оснащена набором инструментов для выполнения полного объема операций не через большие разрезы, а через маленькие проколы, а также электромеханическим морцеллятором — прибором для измельчения и извлечения крупных органов. Благодаря этому врачи смогут проводить более широкий спектр малотравматичных хирургических вмешательств, а также эффективнее выполнять диагностику и наблюдать за состоянием пациентов. В частности, в больнице смогут выполнять удаление желчного пузыря.