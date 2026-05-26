Какой сегодня праздник: Общероссийский день библиотек

Цель Дня защиты от солнца — привлечь внимание к проблеме ультрафиолетового излучения и его воздействия на здоровье человека. Праздник напоминает о том, что, несмотря на пользу солнечного света (в т. ч. выработку витамина D), чрезмерное воздействие ультрафиолетовых (УФ) лучей опасно. По данным ВОЗ, оно может привести к солнечным ожогам, преждевременному старению и фотостарению кожи, повреждениям глаз (в т. ч. катаракте), ослаблению иммунной системы и раку кожи (4 из 5 случаев этого заболевания можно предупредить, сократив вред от УФ‑излучения). Кстати, УФ‑лучи проникают сквозь облака — риск повреждения кожи сохраняется даже в пасмурную погоду. Песок, снег и вода отражают УФ‑лучи, усиливая их воздействие (на пляже или в горах защита особенно важна).