Какой сегодня праздник: Общероссийский день библиотек

Общероссийский день библиотек — официальный праздник, посвящённый работникам библиотек и значимости библиотечного дела в России. Праздник был официально учреждён в 1995 году. Дата приурочена к дню основания первой государственной общедоступной библиотеки России — Императорской публичной библиотеки (ныне — Российская национальная библиотека). В 1795 году Екатерина II подписала указ о её создании. Библиотека должна была стать не просто книгохранилищем, а общедоступным бесплатным местом для чтения — любой желающий гражданин Российской империи мог прийти и воспользоваться книгами. Открытие библиотеки состоялось в 1814 году, но датой отсчёта считается именно 1795 год. Первая библиотека на Руси появилась в 1037 году при Софийском соборе в Киеве по инициативе Ярослава Мудрого.
День изобретения шпрот посвящён появлению популярного продукта — копчёной рыбы в масле, упакованной в жестяную банку. Ключевая дата в истории шпрот — 1890 год. Именно тогда на окраине Риги в одной из коптилен впервые придумали укладывать балтийскую кильку в жестяные банки и заливать растительным маслом. Такой способ консервирования позволил сохранять рыбу надолго и транспортировать её на дальние расстояния без потери вкусовых качеств. В СССР шпроты стали символом праздничного стола, особенно новогоднего. Классический рецепт предполагает использование балтийской кильки или салаки. Качество шпрот во многом зависит от способа копчения: ценится натуральное дымовое копчение, а не «жидкий дым».
Цель Дня защиты от солнца — привлечь внимание к проблеме ультрафиолетового излучения и его воздействия на здоровье человека. Праздник напоминает о том, что, несмотря на пользу солнечного света (в т. ч. выработку витамина D), чрезмерное воздействие ультрафиолетовых (УФ) лучей опасно. По данным ВОЗ, оно может привести к солнечным ожогам, преждевременному старению и фотостарению кожи, повреждениям глаз (в т. ч. катаракте), ослаблению иммунной системы и раку кожи (4 из 5 случаев этого заболевания можно предупредить, сократив вред от УФ‑излучения). Кстати, УФ‑лучи проникают сквозь облака — риск повреждения кожи сохраняется даже в пасмурную погоду. Песок, снег и вода отражают УФ‑лучи, усиливая их воздействие (на пляже или в горах защита особенно важна).