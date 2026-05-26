В Мурманске стартовал ремонт медицинского колледжа и детского сада № 130

Ремонт медицинского колледжа на улице Ломоносова и детского сада № 130 стартовал в Мурманске. Работы идут по нацпроектам «Семья» и «Молодёжь и дети», сообщили в Министерстве строительства Мурманской области.
В здании Мурманского медицинского колледжа заменят окна, приведут в порядок отмостку, утеплят наружные стены и смонтируют вентилируемый фасад с архитектурно-художественной подсветкой. Сейчас специалисты уже приступили к ремонту кирпичной кладки наружных стен и монтажу подсистемы фасада. Завершить ремонт планируется до конца года.
Одновременно работы развернулись и в детском саду № 130 на улице Крупской. Там предстоит обновить кровлю, утеплить наружные стены и установить вентилируемый фасад, который также оснастят архитектурно-художественной подсветкой. На данный момент строители монтируют каркас новой крыши и укладывают теплоизоляционный слой.
«На сегодняшний день работы идут уже в 17 зданиях. Везде этап работ разный: где-то подрядчики только завершают демонтаж старой отделки и оборудования, а где-то уже переходят к чистовой отделке. Еще на одном объекте — детский сад № 61 в Апатитах — подрядчик готовится приступить в ближайшее время к работе. Однако перед большинством стоит задача — завершить капитальный ремонт объектов к новому учебному году», — отметила министр строительства Мурманской области Александра Карпова.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В то же время нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.