В Мурманске стартовал ремонт медицинского колледжа и детского сада № 130

«На сегодняшний день работы идут уже в 17 зданиях. Везде этап работ разный: где-то подрядчики только завершают демонтаж старой отделки и оборудования, а где-то уже переходят к чистовой отделке. Еще на одном объекте — детский сад № 61 в Апатитах — подрядчик готовится приступить в ближайшее время к работе. Однако перед большинством стоит задача — завершить капитальный ремонт объектов к новому учебному году», — отметила министр строительства Мурманской области Александра Карпова.