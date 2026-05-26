Мудров: в Городецком округе за годы реализации программы «ФКГС» благоустроено более 400 дворов и общественных пространств

Активисты Волонтерского центра Нижегородской области помогли жителям Городца принять участие в голосовании за объекты благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» («ФКГС») нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Федеральный проект “Формирование комфортной городской среды” по праву стал одним из самых востребованных и значимых проектов для жителей всей страны. Благодаря активному участию жителей в Городецком округе за годы реализации программы удалось благоустроить более 400 дворов и общественных пространств, а общий объем привлеченного финансирования превысил один миллиард рублей. Это результат совместной работы жителей, волонтеров и органов власти. Благодарю всех, кто принимает участие в голосовании и помогает делать наши города и сёла комфортнее и красивее», — отметил глава МСУ Городецкого муниципального округа Александр Мудров.
На сегодняшний день к проекту «ФКГС» уже присоединилось более 1500 волонтеров Нижегородской области. С каждым днем их число продолжает расти во всех округах. Добровольцы ежедневно работают в местах массового отдыха, на общественных мероприятиях и городских площадках, рассказывают о проектах благоустройства и помогают жителям региона участвовать в голосовании за выбранные ими объекты.
«Для меня участие в проекте “ФКГС” — это возможность реально повлиять на то, каким станет наш округ. Жители не остаются в стороне: интересуются проектами, задают вопросы, активно участвуют в голосовании. Приятно понимать, что благодаря совместной работе в Городецком округе появляются новые благоустроенные пространства, которые будут радовать жителей долгие годы», — поделилась волонтер из Городецкого округа Анастасия Исаева.
Волонтерский центр Нижегородской области продолжает набор добровольцев для участия в проекте «ФКГС». Регистрация волонтеров открыта до 5 июня по ссылке: vk.cc/cVnJGw.
«Всех, кому важно развитие родного города, Волонтерский центр приглашает стать частью нашей большой и дружной команды. Ваша помощь позволит сделать общественные пространства полезными, безопасными и комфортными. Присоединяетесь!» — сказала руководитель Волонтерского центра Нижегородской области Дарья Кованова.
Напомним, рейтинговое голосование за объекты благоустройства проходит до 12 июня на платформе: zagorodsreda.gosuslugi.ru в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
В Нижегородской области на голосование выставлены 93 общественных пространства — скверы, парки, бульвары в 23 муниципальных образованиях, включая Нижний Новгород с присоединенным к нему Кстовским районом.
Принять участие в голосовании могут жители старше 14 лет всех муниципалитетов Нижегородской области.
После подведения итогов уже в этом году для территорий-победителей подготовят проекты, а в 2027 году будут проведены работы по их обновлению.
Как проголосовать:
Перейти на ресурс: zagorodsreda.gosuslugi.ru. Нажать кнопку «Голосовать». Авторизоваться в «Госуслугах». Выбрать муниципальное образование. Определить из списка одну общественную территорию. Проголосовать.
Национальный проект «Инфраструктура для жизни» инициирован президентом России Владимиром Путиным. Его основная цель — обеспечение граждан социально значимой инфраструктурой нового качества. Проект состоит из 11 федеральных проектов, которые включают цели, ранее предусмотренные в национальных проектах «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги» и государственных программах Российской Федерации. Они направлены на развитие дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение безопасности дорожного движения, развитие общественного пассажирского транспорта.
