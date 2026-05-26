Мудров: в Городецком округе за годы реализации программы «ФКГС» благоустроено более 400 дворов и общественных пространств

«Федеральный проект “Формирование комфортной городской среды” по праву стал одним из самых востребованных и значимых проектов для жителей всей страны. Благодаря активному участию жителей в Городецком округе за годы реализации программы удалось благоустроить более 400 дворов и общественных пространств, а общий объем привлеченного финансирования превысил один миллиард рублей. Это результат совместной работы жителей, волонтеров и органов власти. Благодарю всех, кто принимает участие в голосовании и помогает делать наши города и сёла комфортнее и красивее», — отметил глава МСУ Городецкого муниципального округа Александр Мудров.