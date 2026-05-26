В Москве построят новый дом на Минусинской улице

Новый дом построят на Минусинской улице в Москве. Работы пройдут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Будущая новостройка общей площадью более 40 тыс. кв. м рассчитана на 401 квартиру. Дом будет состоять из трех отдельно стоящих секций переменной этажности, объединенных общим стилобатом. Именно в этой части здания разместятся входные группы, общественные пространства и помещения коммерческого назначения.
«Сейчас на площадке ведутся монолитные работы подземной части, где будут находиться паркинг и инженерно-технические помещения», — рассказал Владислав Овчинский.
Одним из преимуществ будущего дома станет его расположение. Жилой комплекс возводят рядом с парком Торфянка с прудом, прогулочными аллеями и зонами отдыха. Кроме того, примерно за десять минут жители смогут дойти до Бабушкинского парка, а в двадцати минутах ходьбы находится природно-парковая зона «Долина реки Яузы».
Помимо зеленых территорий, рядом с новостройкой есть вся необходимая социальная инфраструктура. В соседних зданиях расположены школа и детский сад, а до поликлиники можно дойти пешком примерно за десять минут. Таким образом, будущие жильцы получат доступ как к местам для отдыха, так и к важным социально-бытовым объектам.
Отдельное внимание в проекте уделено благоустройству придомовой территории. Во дворе оборудуют детскую и спортивную площадки с ярким прорезиненным покрытием, установят скамейки и перголы, а также высадят зеленые насаждения. При этом пространство спроектировано по принципу «двор без машин»: проезжая часть будет отделена от прогулочных зон.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.