В самой большой школе РФ начался фестиваль «Игры, в которые играл Суворов»

Всероссийский фестиваль «Игры, в которые играл Суворов» стартовал 23 мая на территории крупнейшей в стране школы «Открытие» в Суздале. Попасть на мероприятие посчастливилось 600 приглашенным участникам, открытого анонсирования не проводилось, сообщили в АНО «Полезные проекты».
Событие организовано по нацпроекту «Молодёжь и дети» в рамках подготовки к 300-летию генералиссимуса А. В. Суворова. В рамках фестиваля инструкторы обучали народным играм и устраивали состязания, сувороведы из Суворовского делового союза делились системными знаниями о наследии полководца. Особый интерес вызвали оздоровительные суворовские практики, представленные Федерацией зимнего плавания. На мастер-классах участники расписывали сувенирные барабаны в стиле суворовской эпохи, водили хороводы и угощались суворовской кашей.
Выбор региона для старта не случаен. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев входит в оргкомитет при правительстве РФ по подготовке празднования 300-летия полководца, возглавляемый министром обороны Андреем Белоусовым. Указ № 327 о подготовке к юбилею А. В. Суворова ранее подписал Президент России Владимир Путин. Владимирская область включает в себя территории, где располагались родовые поместья семьи Суворовых, к которым относится и село Кистыш Суздальского района, где возрождается Суворовский храм, открыт музей и памятник генералиссимусу.
«Мы благодарны главе государства за внимание к непобедимому генералиссимусу. “Где ура, туда и пора”, — говорил Александр Васильевич. Сегодня “Ура!” Всероссийскому фестивалю “Игры, в которые играл Суворов”. Спасибо гостеприимному Суздалю, впереди 4 года пути к юбилею по всем регионам, городам и селам России!» — сказала директор АНО «Полезные проекты» Татьяна Дорохова.
