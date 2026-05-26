Махонин выразил соболезнования родным погибшей от рухнувшего дерева девочки

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнования родным погибшей от рухнувшего дерева 17-летней девочки в своём официальном канале в МАХ.
Речь идёт о трагедии, которая произошла вечером 26 мая в Чайковском. Девочка получила несовместимые с жизнью травмы после того, как на пляже у реки Сайгатки на неё упало поваленное сильным ветром дерево. Ещё одна школьница, которая находилась на том же пляже, получила травмы и была госпитализирована. На место происшествия выехали оперативные службы округа, работает оперативный штаб.
«Сегодня в Чайковском ураган стал причиной трагедии: сильные порывы ветра повалили деревья. Погиб подросток. Выражаю соболезнования родным и близким», — написал губернатор в своём официальном канале в MAX.
Он добавил, что повреждения, причиной которых стал сильный ветер, в этот вечер зафиксировали сразу на нескольких территориях региона.
«В Оханске частично сорваны крыши многоквартирных домов. Из-за падения деревьев повреждены линии электропередач в Добрянке, Ильинском и Перми», — отметил он.
Губернатор добавил, что поручил главам муниципалитетов оперативно провести мероприятия по защите пострадавших домов от возможных осадков, а Фонду капремонта организовать строительно-монтажные работы в ближайшее время.
