Махонин выразил соболезнования родным погибшей от рухнувшего дерева девочки

Он поручил главам муниципалитетов оперативно провести мероприятия по защите пострадавших домов.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнования родным погибшей от рухнувшего дерева 17-летней девочки в своём официальном канале в МАХ.

Речь идёт о трагедии, которая произошла вечером 26 мая в Чайковском. Девочка получила несовместимые с жизнью травмы после того, как на пляже у реки Сайгатки на неё упало поваленное сильным ветром дерево. Ещё одна школьница, которая находилась на том же пляже, получила травмы и была госпитализирована. На место происшествия выехали оперативные службы округа, работает оперативный штаб.

«Сегодня в Чайковском ураган стал причиной трагедии: сильные порывы ветра повалили деревья. Погиб подросток. Выражаю соболезнования родным и близким», — написал губернатор в своём официальном канале в MAX.

Он добавил, что повреждения, причиной которых стал сильный ветер, в этот вечер зафиксировали сразу на нескольких территориях региона.

«В Оханске частично сорваны крыши многоквартирных домов. Из-за падения деревьев повреждены линии электропередач в Добрянке, Ильинском и Перми», — отметил он.

Губернатор добавил, что поручил главам муниципалитетов оперативно провести мероприятия по защите пострадавших домов от возможных осадков, а Фонду капремонта организовать строительно-монтажные работы в ближайшее время.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что из-за поваленного сильным ветром дерева в Перми на улице Уральской застряли трамваи.