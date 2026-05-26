Махонин выразил соболезнования родным погибшей от рухнувшего дерева девочки

Речь идёт о трагедии, которая произошла вечером 26 мая в Чайковском. Девочка получила несовместимые с жизнью травмы после того, как на пляже у реки Сайгатки на неё упало поваленное сильным ветром дерево. Ещё одна школьница, которая находилась на том же пляже, получила травмы и была госпитализирована. На место происшествия выехали оперативные службы округа, работает оперативный штаб.