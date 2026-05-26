Перспектива заключения вынудила волгоградца вернуть детям почти миллион

Житель Михайловского района избегал обязанностей по содержанию своих детей, пока не стал фигурантом уголовного дела, сообщает УФССП по Волгоградской области.
В общей сложности сыну и дочери от разных браков он задолжал 870 тысяч рублей в качестве алиментов. В связи с этим в отношении мужчины было возбуждено административное дело. Но его это не испугало, и он продолжал отчислять деньги на содержание детей нерегулярно.
Еще одной мерой принуждения со стороны судебных приставов стало возбуждение уголовного дела в отношении должника. И только перспектива реального лишения свободы заставила отца вернуть долги своим детям. Погасить задолженность он успел еще на стадии дознания.
А еще одного неплательщика алиментов приставам пришлось выуживать из шкафа в квартире, где он прятался от исполнения своих обязанностей.