Врач Мясников перечислил правила полезного завтрака

Существуют конкретные правила, соблюдения которых поможет каждый день делать завтра более полезным. Подробнее об этом он рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» правила полезного завтрака.
— Первое правило завтрака — это белок. Белок должен быть обязательно, — заявил доктор.
К примеру, по словам Мясникова, хорошим вариантом будут два или три яйца, 200 граммов творога или кусок мяса или рыбы.
Также за завтраком будут полезны бобовые вроде фасоли или фасолевой пасты. Такие продукты сочетают в себе и белки, и жиры, и клетчатку, благодаря чему завтрак может получиться идеальным.
Завтрак часто называют главным приемом пищи, и в России для него есть свои кулинарные фавориты. Каша, яйца, творог, авокадо и мюсли — эти продукты регулярно появляются на утреннем столе. Но действительно ли все они идеально подходят именно для завтрака или некоторые из них принесут больше пользы, если съесть их на обед или ужин? Об этом «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Елены Соломатиной.