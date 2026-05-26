В Советском районе Астрахани модернизируют библиотеку

Муниципальную библиотеку филиала № 11, расположенную на улице 1-й Литейной в Советском районе Астрахани, модернизируют при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом рассказали в администрации муниципального образования город Астрахань.
С момента открытия филиала капитального ремонта там не проводили. В ходе работ специалисты уже выполнили стяжку пола, заменили электропроводку и окна, часть которых раньше были деревянными. Сейчас рабочие занимаются сборкой подвесного потолка, а также штукатурят фасад.
Следующий этап — переоснащение библиотеки. Специалисты закупят мультимедийное, звуковое и презентационное оборудование, мебель и прочий необходимый инвентарь.
Кроме того, обновление затронет сам формат работы библиотеки. После открытия учреждение перестанет быть исключительно детским и станет современной библиотекой семейного чтения.
«Мы создаем современную библиотеку семейного чтения. Здесь появятся книги для читателей абсолютно всех возрастов. А на обновленной, технологичной площадке будут проводиться интересные мероприятия, мастер-классы и встречи. К началу ремонта в библиотеке было зарегистрировано более 3,5 тысячи читателей. Уверен, что после такой перезагрузки количество посетителей значительно вырастет», — рассказал в своих соцсетях глава Астрахани Игорь Редькин.
Также в библиотеке организуют зоны, где можно будет не только читать, но и проводить досуг, играть и отдыхать. Кроме того, появится коворкинг-территория с индивидуальными рабочими местами и площадками для интеллектуально-творческой деятельности и настольных игр.
Для культурных и просветительских событий в библиотеке обустроят отдельный зал. В нем планируют проводить концерты, «квартирники», любительские спектакли и встречи с интересными людьми. Одновременно с этим расширят книжный фонд: учреждение получит более 1000 новых изданий, включая комиксы и графические романы.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.