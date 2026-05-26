В Калининграде осудили трех подростков за поджог объектов на железной дороге

От 3,5 до 8 лет реального лишения свободы получили три несовершеннолетних жителя Калининградской области за теракт на железной дороге, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
Соответствующее решение принял Балтийский флотский суд. В отношении подростков было возбуждено уголовное дело по статье за террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору.
Инцидент произошел в июне 2025 года, когда несовершеннолетние связались через мессенджер с куратором. По его заданию они запаслись канистрами с бензином, после чего подожгли четыре объекта электрооборудования на участке Калининградской железной дороги.
Общий ущерб превысил 100 тысяч рублей. Преступников удалось задержать.
Теперь они будут отбывать наказание в воспитательной колонии и исправительной колонии общего режима.