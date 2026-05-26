Чайковский у реки парит

Лето— время фестивалей под открытым небом. А какими они будут через 100 лет? И какие музыканты будут пользоваться популярностью?
Основатель продюсерского центра Игорь Козлов в беседе с «Вечерней Москвой» подчеркивает, что и сейчас в организации концертов и фестивалей активно применяются современные технологии.
Да, и самих артистов все чаще заменяет нейросеть. Такие ролики мгновенно разлетаются в сети.
— Однако, такая новая музыка и «звезды», созданные с использованием искусственного интеллекта, не становятся популярными, слушатели их быстро забывают. И уж точно они не заменят легендарных артистов. Я считаю, что уже через 50 лет в столице будет возможность воссоздавать концерты ушедших звезд мировой эстрады и великих композиторов. Мы активно движемся в этом направлении, — рассказал Игорь Козлов.