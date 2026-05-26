Ростовская область нарастит траты на детские путевки в лагеря почти на 80%

Администрация Ростовской области намерена увеличить расходы на приобретение путевок в детские лагеря в 2026 году на 78,7% — до 718 млн руб., при этом общий бюджет оздоровительной кампании составит 1,37 млрд руб., следует из данных, опубликованных на сайте регионального правительства.
Региональные власти утвердили параметры финансирования детской оздоровительной кампании. Согласно информации, опубликованной на портале правительства Ростовской области, объем средств, заложенных на покупку путёвок в летние лагеря, достигнет 718 млн руб. Для сравнения: в 2025 году на эти цели было выделено 401,7 млн руб. Таким образом, прирост составил более чем в 1,5 раза.
Совокупный бюджет на организацию детского отдыха и оздоровления запланирован на уровне 1,37 млрд руб. При этом, как отмечалось ранее в региональном министерстве образования, общее финансирование данной статьи расходов в 2026 году сократилось на 6,9% по сравнению с текущим периодом.
В реестр учреждений, специализирующихся на детском отдыхе на Дону, сейчас включены 935 организаций. В их число входят 30 загородных санаторно-оздоровительных комплексов, 903 пришкольные площадки и два палаточных лагеря. По сравнению с прошлым годом количество таких объектов уменьшилось на 1,5% — в 2025 году их было 949.
На время летней кампании к работе с несовершеннолетними планируется привлечь около 16 тыс. специалистов. Среди них — вожатые, воспитатели, а также педагоги-психологи.
Отдельно в правительстве подчеркнули, что предстоящим летом на Дон приедут 9 тыс. детей из 14 различных субъектов Российской Федерации. Пришкольные лагеря с дневным пребыванием примут 50,2 тыс. юных ростовчан. Однако по сравнению с сезоном-2025, когда в регионе отдохнули 86,6 тыс. детей, этот показатель демонстрирует снижение на 42%. Как ранее заявляла заместитель министра образования региона Екатерина Саковникова, предельная стоимость одного дня пребывания ребенка в загородных стационарных лагерях выросла почти на 3,6% — с 1,7 тыс. до 1,8 тыс. руб.