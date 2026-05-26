Ростовская область нарастит траты на детские путевки в лагеря почти на 80%

Отдельно в правительстве подчеркнули, что предстоящим летом на Дон приедут 9 тыс. детей из 14 различных субъектов Российской Федерации. Пришкольные лагеря с дневным пребыванием примут 50,2 тыс. юных ростовчан. Однако по сравнению с сезоном-2025, когда в регионе отдохнули 86,6 тыс. детей, этот показатель демонстрирует снижение на 42%. Как ранее заявляла заместитель министра образования региона Екатерина Саковникова, предельная стоимость одного дня пребывания ребенка в загородных стационарных лагерях выросла почти на 3,6% — с 1,7 тыс. до 1,8 тыс. руб.