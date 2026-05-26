Играл со змеями и расплывался в улыбке: видео с Кеннеди-младшим завирусилось в Сети

Во вторник, 26 мая, министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший опубликовал видео у себя в социальных сетях, где борется с двумя черными полозами. Отмечается, что ролик очень быстро стал вирусным. Его жена, актриса Шерил Хайнс, призывает его быть осторожнее.
Две неядовитые змеи неоднократно бросались на Кеннеди, пока он играл с ними, расплываясь в улыбке. В видео слышны призывы его супруги быть осторожнее, она предполагала, что рептилии могут быть опасны.
Министр продолжал взаимодействовать со змеями, игнорируя мольбы жены. Глава Минздрава США поймал змей на пляже. Это видео стало очередным свидетельством того, что Кеннеди-младший снова столкнулся с дикими животными, с которыми у него давние и непростые отношения.
Только в прошлом месяце стало известно, что Роберт Ф. Кеннеди-младший однажды съехал на обочину, чтобы отрезать гениталии у сбитого на дороге енота для будущих исследований. Не совсем понятно, что именно он хотел изучить в гениталиях этого животного. Но не исключено, что и это видео с участием Кеннеди-младшего может быть воспринято неоднозначно у американцев.