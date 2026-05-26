Суд в Калининграде назначил трем несовершеннолетним от 3 до 8 лет за теракт

Подростки поджигали ж/д оборудование по указанию куратора.

Источник: Комсомольская правда

Суд в Калининграде назначил трем несовершеннолетним реальные сроки лишения свободы за совершение терактов на железной дороге региона. Об этом сообщила Северо-западная транспортная прокуратура РФ.

В надзорном ведомстве отметили, что в зависимости от роли и степени участия подростки признаны виновными в совершении терактов группой лиц.

В публикации уточнили, что в июне прошлого года осужденные по указанию куратора подожгли четыре объекта электрооборудования транспортной инфраструктуры ОАО «РЖД».

«С учетом позиции государственного обвинителя Калининградской транспортной прокуратуры суд назначил участникам группы от 3 лет 6 месяцев до 8 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии и исправительной общего режима», — говорится в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, суд Краснодара рассматривает дело в отношении четверых подростков за поджоги на железной дороге. По данным СК РФ, в мае 2025 года 17-летний подросток в переписке с незнакомцем согласился совершить теракты за деньги. Обвиняемый привлек себе в помощь двоих 16-летних знакомых.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
