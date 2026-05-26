Власти Ростовской области компенсируют затраты перевозчикам на дачных маршрутах

Власти Ростовской области компенсируют затраты автопредприятиям за обслуживание дачных маршрутов. Об этом в своих социальных сетях рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь.
— При переходе на новую систему перевозчикам компенсируются затраты за выполненные рейсы, независимо от их заполняемости. Пассажирам это выгодно: автобусы ходят регулярно, — пояснил глава Дона.
Прежняя модель работы с нерегулируемыми тарифами признана неэффективной. Из тридцати пяти садовых направлений фактически обслуживались только тринадцать. Транспортные компании массово отменяли выезды, поскольку напрямую зависели от коммерческой выгоды и текущего пассажиропотока.
Для обеспечения регулярности рейсов региональный бюджет понесет дополнительные расходы в рамках социальных обязательств перед жителями. Итоги внедрения экспериментальной транспортной системы областное правительство планирует подвести в сентябре.
