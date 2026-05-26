Госдума приняла законопроект об отсрочке от призыва для будущих полицейских

Как отмечается в публикации, после вступления поправок в силу молодые люди смогут получить отсрочку после окончания учебы и сохранят её на все время дальнейшей службы в органах. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов пояснил, что мера направлена на борьбу с кадровым дефицитом в министерстве внутренних дел.