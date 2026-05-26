В Воронежской области обновят участок дороги в Панинском районе

Специалисты обновят участок дороги Курск — Борисоглебск — Панино — Эртиль в Панинском районе Воронежской области в 2026 году. Работы пройдут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве дорожной деятельности региона.
Специалисты приведут в нормативное состояние 6 км трассы. Сейчас рабочие восстанавливают основание дороги методом холодной регенерации. Эта технология позволяет переработать существующие слои дорожной одежды и укрепить конструкцию без полного демонтажа основания.
После укрепления основания специалисты устроят выравнивающий слой асфальтобетона. Он необходим для того, чтобы подготовить поверхность к финальной укладке и обеспечить более ровное, прочное и цельное покрытие. Завершающим этапом станет устройство верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона.
Помимо обновления проезжей части, работы затронут и элементы дорожной инфраструктуры. На участке укрепят обочины, обновят покрытие на остановочной площадке у автопавильона и заменят бордюрный камень.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.