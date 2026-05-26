В Волгограде снесут еще один обезлюдевший аварийный дом

По итогам открытого конкурса в областном центре выбрали подрядчика, которому предстоит разобрать аварийное здание, сообщает администрация Волгограда.
Речь идет о доме № 3 по улице Марийской в Красноармейском районе. Его жильцов уже расселили — они получили новое жилье или финансовые компенсации. А сам дом площадью около 430 квадратных метров остался. Именно его и предстоит снести подрядчику. Кроме того, специалисты должны были вывезти мусор с площадки и выровнять участок.
А ранее городские власти попытались объяснить волгоградцам почему снесен стадион в Дзержинском районе, созданный руками местных жителей.
