В селе Три Протока в Астраханской области прошел Сабантуй

Это народный праздник, объединивший 6 тыс. человек из разных муниципалитетов.

Источник: Национальные проекты России

Народный праздник Сабантуй прошел в селе Три Протока Астраханской области. Мероприятие организовали по нацпроекту «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации Приволжского муниципального района.

Всего Сабантуй посетили более 6 тыс. человек. Праздник собрал жителей и гостей из разных муниципалитетов области, объединив их вокруг национальных традиций, культуры и семейного отдыха.

«На мероприятие приехали гости из Муслюмовского района Республики Татарстан, что стало еще одним подтверждением крепких межрегиональных связей», — отметила глава Приволжского муниципального района Елена Сафронова.

Чтобы принять большое количество гостей, территорию, где проводился праздник, подготовили заранее. Там оборудовали парковки, провели освещение и водоснабжение, а также обустроили тематические зоны и национальные подворья, на которых гости узнавали о традициях, быте и кухне разных народов региона.

Продолжением программы стали выставки народного творчества и ремесел. Они показали, насколько разнообразно культурное наследие Астраханской области и как важно его сохранять.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.