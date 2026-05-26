В селе Три Протока в Астраханской области прошел Сабантуй

Народный праздник Сабантуй прошел в селе Три Протока Астраханской области. Мероприятие организовали по нацпроекту «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации Приволжского муниципального района.
Всего Сабантуй посетили более 6 тыс. человек. Праздник собрал жителей и гостей из разных муниципалитетов области, объединив их вокруг национальных традиций, культуры и семейного отдыха.
«На мероприятие приехали гости из Муслюмовского района Республики Татарстан, что стало еще одним подтверждением крепких межрегиональных связей», — отметила глава Приволжского муниципального района Елена Сафронова.
Чтобы принять большое количество гостей, территорию, где проводился праздник, подготовили заранее. Там оборудовали парковки, провели освещение и водоснабжение, а также обустроили тематические зоны и национальные подворья, на которых гости узнавали о традициях, быте и кухне разных народов региона.
Продолжением программы стали выставки народного творчества и ремесел. Они показали, насколько разнообразно культурное наследие Астраханской области и как важно его сохранять.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.