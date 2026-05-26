Новый автобусный маршрут свяжет Крым и Ростов-на-Дону

«Отправление из Ялты ежедневно в 10:10, прибытие в Ростов-на-Дону — в 22:40», — говорится в сообщении.
Отмечается, что автобус будет проходить через Симферополь и Джанкой.
Из Ростова-на-Дону автобус отправляется в 02:05, прибывает в Ялту — в 15:00.
Ранее сообщалось, что Крым и новые регионы соединят с материком еще 12 автобусных маршрутов. Они будут запущены в мае.
Также министр транспорта Республики Крым Арсений Козловский анонсировал, что в Крыму к лету запустят новые автобусные маршруты и обновят подвижной состав.
