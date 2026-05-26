Профессор предупредил о разрушительном влиянии стресса на мозг

Стресс может буквально менять работу мозга и влиять на память, обучение и способность принимать решения, рассказал доктор медицинских наук, профессор Михаил Корякин. Он объяснил, какие процессы запускаются в организме в моменты паники и тревоги. Об этом пишет aif.ru.
«В обычной жизни все идет по плану. Но внезапный стресс — для древнего мозга это сигнал “Опасность! Тигр!” В библиотеку врываются двое “пожарных”, действующих по инструкции “Спасайся кто может”, — пояснил профессор.
По словам специалиста, при резком стрессе мозг воспринимает ситуацию как угрозу выживания. В этот момент резко повышаются кортизол и норадреналин — гормоны, которые запускают режим тревоги и отключают часть аналитических функций. Из-за этого человеку становится сложнее связывать новую информацию с уже имеющимся опытом.
Если стресс кратковременный, мозг быстро возвращается в нормальный режим работы. Но при длительной тревоге повышенный уровень кортизола начинает негативно влиять на гиппокамп: ослабевают нейронные связи и ухудшается память. В результате страдают концентрация, обучение и эмоциональное состояние.
Ранее психолог Андрей Зберовский рассказал, что один из простых способов снизить уровень стресса — это регулярные прогулки босиком. Нервные окончания на стопах помогают переключить внимание и снять внутреннее напряжение.