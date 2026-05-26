Путин подписал протокол о прекращении соглашения о помощи беженцам

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О ратификации Протокола о прекращении действия Соглашения о помощи беженцам и вынужденным переселенцам от 24 сентября 1993 года». Документ в понедельник, 25 мая, появился на сайте официального опубликования правовых актов.
Соглашение вступило в силу в 1995 году и содержит определения для статусов «беженец» и «вынужденный переселенец».
Согласно этому документу, страна, граждане которой были вынуждены покинуть свои дома из-за угрозы для жизни, обязана эвакуировать население из зон вооруженных и межнациональных конфликтов и обеспечить его выезд в другое государство, подписавшее соглашение. Принимающая сторона должна создать необходимые условия для беженцев и помочь им с трудоустройством.
В пояснительной записке к протоколу о прекращении указывается, что соглашение стало неактуальным и фактически не используется. Кроме того, определения «беженец» и «вынужденный переселенец» уже закреплены в законодательстве Российской Федерации.
Также Владимир Путин подписал закон, который предоставляет участникам специальной военной операции, заключившим контракт после 1 мая 2026 года, и их супругам возможность списания кредитных обязательств, взятых до этой даты.