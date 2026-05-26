Болезнь Лайма выявили у 17 воронежцев в 2026 году

К шести пациентам клещи присосались еще в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

С января по апрель текущего года в Воронежской области зафиксированы 17 случаев иксодового клещевого боррелиоза (болезни Лайма). Об этом информирует региональное управление Роспотребнадзора.

11 пациентов укусили клещи в 2026 году, а шесть — еще в 2025-м. В этих случаях болезнь выявили поздно, так как люди обратились к врачам не сразу. Отметим, что среди заболевших нет детей.

Что касается общей статистики по укусам клещей, то по данным на 22 мая за медицинской помощью обратилось 660 человек.

