«Парма» подписала новый контракт с капитаном команды

Форвард и капитан «Бетсити Пармы» Станислав Ильницкий продолжит выступать за пермский клуб. Об этом сообщила пресс-служба команды. Сообщается, что новое соглашение с 32-летним баскетболистом подписано по схеме «1+1».

Господин Ильницкий выступает за «Парму» с 2023 года. В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ форвард принял участие в 43 матчах, в восьми из которых в стартовом составе, В среднем за игру он набирал 3,5 очка, делал 4,4 подбора, 1 результативную передачу и 0,8 перехвата. Среднее время нахождения игрока на паркете составило за 19 минут 20 секунд на паркете.

«Я очень рад остаться в по-настоящему баскетбольном городе с лучшими болельщиками!»-прокомментировал игрок пролонгирование контракта.